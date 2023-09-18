رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: ندعم الرئيس السيسى لاستكمال الإنجازات

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه استكمالا لما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسى من إنجازات فى كافة المجالات أعلن الاتحاد لدعمه له فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف خلال كلمته فى المؤتمر الذى اقيم بمحافظة الإسكندرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دعم العمل الأهلى والجمعيات الاهلية واعلن أن عام 2022 عام المجتمع المدنى دعما منه لما يقوم به لصالح المجتمع.

وقال أن الاتحاد يدعم الرئيس فى الاستحقاق الانتخابى لاستكمال ما بدأه من انجازات وتحقيق التنمية فى محالات التعليم والطرق والصناعة والطاقة والصحة والبنية التحتية.

وتابع أنه منذ عام 2013 فهو استطاع بوطنيته أن يحقق انجازات عديدة والتى شهدها الاتحاد منها مبادرة حياة كريمة التى حققت نجاح كبير فى ظل تحديات عديدة للدولة واصرار القيادة السياسية على استكمال المرحلة الثانية وتحقيق انجازات موضحا أن محافظة أسيوط كلن نسبة الصرف الصحى فيها منذ عامين 6% وبفضل المبادرة وصل الصرف الصحى لكافة القرى وغيرها من الانجازات المختلفة فى قرى مصر.

وأشار إلى أن كافة التوصيات الخاصة بتعديل قانون العمل الأهلى التى تم منافشتها فى الحوار الوطنى تم رفعها لرئيس الجمهورية تمهيدا لمجلس النواب وتعديل القانون.

وكان الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 27 اتحادا إقليميا وأكثر من 30 اتحادا نوعيا على مستوى الجمهورية، قد نظم مؤتمرًا ليعلن تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال ما بدأه واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصرى، مؤكدا أن جموع الشعب ستظل خلف الرئيس السيسى دعما لجهوده، متمنيا التوفيق والتقدم لمصرنا الحبيب.

وقال الاتحاد العام فى بيانه، إن هذا القرار جاء انطلاقا من أهمية الاستحقاق الدستورى المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وإيمانا بأهمية المشاركة الإيجابية.

وأضاف البيان، أن القرار يهدف إلى دعم الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف المجالات، منها التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبى طموحات شعبها