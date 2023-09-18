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انطلاق مؤتمر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات.. صور

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 12:55 م
انطلاق مؤتمر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات.. صور مؤتمر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لدعم الرئيس السيسى
الإسكندرية أسماء على بدر

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انطلق منذ قليل مؤتمر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 27 اتحادا إقليميا وأكثر من 30 اتحادا نوعيا على مستوى الجمهورية ليعلن تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال ما بدأه واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصرى، مؤكدا أن جموع الشعب ستظل خلف الرئيس السيسى دعما لجهوده، متمنيا التوفيق والتقدم لمصرنا الحبيب.
 
وقال الاتحاد العام، إن هذا القرار جاء انطلاقا من أهمية الاستحقاق الدستورى المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وإيمانا بأهمية المشاركة الإيجابية.
وأضاف البيان، أن القرار يهدف إلى دعم الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف المجالات، منها التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبى طموحات شعبها
 
انطلاق-مؤتمر-الاتحاد-العام-للجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-لدعم-الرئيس-السيسى-فى-الانتخابات-الرئاسية
 

جانب-من-الحضور
جانب-من-الحضور

مؤتمر-الاتحاد-العام-للجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-لدعم-الرئيس-السيسى-فى-الانتخابات-الرئاسية
 

مؤتمر-الاتحاد-العام-للجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-لدعم-ترشح-الرئيس-السيسى-فى-الانتخابات-الرئاسية
 

مؤتمر-الاتحاد-العام-للجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-لدعم-ترشح-الرئيس-السيسى-للانتخابات-الرئاسية-(1)
 

مؤتمر-الاتحاد-العام-للجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-لدعم-ترشح-الرئيس-السيسى-للانتخابات-الرئاسية-(2)
 

مؤتمر-الاتحاد-العام-للجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-لدعم-ترشح-الرئيس-السيسى-للانتخابات-الرئاسية-(3)
 

مؤتمر-الاتحاد-العام-للجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-لدعم-ترشح-الرئيس-السيسى-للانتخابات-الرئاسية-(4)
 

مؤتمر-الاتحاد-العام-للجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-لدعم-ترشح-الرئيس-السيسى-للانتخابات-الرئاسية
 

مؤتمر-الاتحاد-العام--للجمعيات-والمؤسسات-الأهلية-لدعم-ترشح-الرئيس-السيسى-للانتخابات-الرئاسية
 

 


الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

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