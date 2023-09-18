اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 سبتمبر 2023 12:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

العثور على جثة شخص مختنقا داخل مسكنه في البدرشين

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 12:03 م
العثور على جثة شخص مختنقا داخل مسكنه في البدرشين جثه_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص داخل مسكنه في البدرشين، وأشارت التحريات ومناظرة الجثة تعرضه لاختناق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في منطقة البدرشين. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شخصا لقى مصرعه نتيجة تعرضه لاختناق  وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

العثور على جثة

البدرشين

وفاة شخص

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة