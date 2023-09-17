اليوم السابع
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مياه قنا تعلن انقطاع الخدمة عن مناطق شرق السكة مساء اليوم لمدة 9 ساعات

الأحد، 17 سبتمبر 2023 02:18 م
مياه قنا تعلن انقطاع الخدمة عن مناطق شرق السكة مساء اليوم لمدة 9 ساعات انقطاع المياه - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، اليوم الأحد، عن انقطاع المياه عن مناطق شرق السكة بمدينة قنا، نظرا لإجراء أعمال غسيل وتطهير بمحطة مياه الصالحية بقنا المغذية لشرق السكة الحديد بمدينة قنا.
 
وأوضحت شركة مياه قنا، أن الانقطاع بالمناطق من الساعة العاشرة مساءً وحتى السابعة من صباح غد، وذلك ضمن الخطة الدورية التي تقوم بها الشركة لضمان جودة ونقاء المياه المنتجة.
 
وأهابت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطني المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه بتوفير احتياجاتهم من الميا ه خلال فترة العمل المذكورة.

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