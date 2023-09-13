انقطاع المياه بقرية الحميدات في الأقصر نتيجة عطل مفاجئ في محطة المياه

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، مساء اليوم الأربعاء، عن انقطاع المياه بقرية الحميدات مركز إسنا، وذلك نظرا لحدوث عطل مفاجئ فى فانوس سحب المياه بمأخذ محطة مياه الحميدات حيث أدى الي توقف المحطة عن العمل.

وقالت شركة مياه الأقصر، إن ذلك العطل يستلزم نزول غطاس للإصلاح الأمر الذي يستحيل العمل به ليلاً، وسيتم الإصلاح صباح باكر وإعادة تشغيل المحطة، وعودة ضخ المياه لطبيعتها، وعليه يكون انقطاع المياه بقرية الحميدات من الأن حتى إنتهاء أعمال الإصلاح صباح باكر.

وتنوه الشركة على أنه تم توفير سيارات مياه للمواطنين بمعرفة ادارة مياه الشرب و الصرف الصحي بإسنا، وغرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام والرقم المجانى 125 من أى محمول " 0952282406- 0952284116 - 01147999752" وذلك فى حالة الطوارئ.