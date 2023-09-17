قطاع الأعمال العام: هانى سليمان عضوا منتدبا تنفيذيا للقابضة للتشييد والتعمير

أصدر الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، قرارا بتكليف المهندس هانى عثمان سليمان عضوا منتدبا تنفيذيا للشركة القابضة للتشييد والتعمير وقائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى، مع استمرار المحاسب أسامة الحسينى عضو منتدب للشؤون المالية والإدارية بالشركة.

أوضح الدكتور محمود عصمت أن التطوير والتحديث وتحسين الأداء هو عملية ديناميكية ومتغيرة فى إطار الاستراتيجية العامة التى يجرى تنفيذها للنهوض بالقطاعات التابعة لتنمية العوائد وزيادتها بمعدلات تعبر عن حجم الأصول التى نمتلكها، وذلك من خلال الاهتمام ببرامج الصيانة وحوكمة النفقات والتصدير وجذب الاستثمار والدفع بقيادات جديدة وتعظيم استغلال رأس المال البشري.

وجه الدكتور "عصمت" ببذل مزيد من الجهد من أجل تحسين الأداء وزيادة الاستثمارات وحسن إدارتها بما يتفق وحجم أصول وموارد وإمكانيات الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والحرص على التكامل والتعاون بين الشركات التابعة لتنمية المحفظة المالية التى تديرها الشركة القابضة.