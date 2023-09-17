عادات يومية هتخلى يومك مختلف.. للحفاظ على صحتك النفسية والعقلية

كتبت نهير عبد النبى

الضغوطات النفسية والمشاكل التي نواجهها قد تعيق حياتنا، فالحياة مليئة بالتقلبات والمنعطفات، وهذا ما يجعلها ممتعة، ولكن تصرفاتك اليومية ستؤثر على ما إذا كانت الأمور ستسير نحو الأفضل أم إلى الأسوأ، وبحسب ما جاء في تقرير نشره موقع alarmy contents.

يقوم البعض بإدخال التغييرات مع حلول عام جديد، لكن هناك بعض العادات اليومية التي يمكن البدء باتباعها لتحسين حياة المرء دون الحاجة لانتظار مناسبة محددة، وهى:

1. الإكثار من القراءة والكتابة



إن القراءة وحدها لا تجعل الشخص أكثر ذكاءً، إنما هناك طرق عديدة للتعلم. وتكمن أهمية الإكثار من المداومة على القراءة في أنها فرصة للانفصال عن العالم الرقمي. كما أنها يمكن أن تطور أفكارًا جديدة وتحفز الشخص، علاوة على أن لها تأثير مهدئ مماثل للتأمل.والكتابة مثلها .

2. التأمل



للاستمتاع بفوائد التأمل، يمكن ببساطة قضاء عشر دقائق يوميًا في غرفة هادئة لتصفية الذهن وتهدئة الدماغ وإعادة شحذها.





3. الضحك



أفضل دواء هو في كثير من الأحيان الضحك. اجعل نفسك تضحك عندما تشعر بالقلق أو الاكتئاب لتخفيف القلق والتوتر. لتحسين حالتك المزاجية، شاهد برنامجك التلفزيوني أو فيلمك المفضل. أو ابحث داخل نفسك عن المصدر. غني أثناء الاستحمام أو ارقص حول تنظيف المنزل. يتم تقليل الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، عن طريق الرقص.

يستغرق الأمر وقتًا لتحسين صحتك العقلية؛ لا يحدث بين عشية وضحاها. من خلال دمج عادات صحية جديدة في روتينك اليومي، يمكنك تحقيق تحسينات طويلة الأمد لموقفك الإيجابي.

4. تناول الخضراوات والاهتمام بصحتك



عندما يتعلق الأمر بالصحة، فإن العقل السليم في الجسم السليم. سيؤدي الجسم غير الصحي دائمًا إلى عقل غير صحي. لذلك ينصح بتناول الخضراوات يوميا.

5. النشاط البدني



إن مجرد النهوض والقيام بممارسة بعض المشي يساعد ضخ الطاقة في الجسم.

لا يتحتم أن يقوم الشخص بأداء جلسة تمارين رياضية كاملة. يعد المشي أو أي نشاط بدني بسيط أمرًا مهمًا للجميع ويصنف بالغ الأهمية لمن يعملون عن بعد.

6. كافئ نفسك



حاول الاستمرار في القيام بالأشياء التي تجعلك سعيدًا ومكتفيًا،بما في ذلك إعداد وجبات الطعام لنفسك أو لأحبائك، أو اللعب مع حيوانك الأليف، أو الذهاب للتنزه في الحديقة، أو قراءة كتاب، أو مشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني. يمكنك الحفاظ على صحة نفسية ممتازة من خلال اتباع جدول منتظم يتضمن أنشطة ممتعة. حاول دائمًا الحفاظ على موقف إيجابي تجاه نفسك.