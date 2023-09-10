تعرف على الآثار الجانبية لـ"ميلاتونين" مكمل النوم

كتبت رانيا عامر

اضطرابات النوم مشكلة يعانى منها الكثير من الأشخاص، وترجع الإصابة بها إلى عدة عوامل منها سوء التغذية، والضغوط النفسية، وأحيانا الإصابة ببعض الأمراض تعرضك للإصابة بأرق النوم، لذا فيضطر البعض الى اللجوء الى أستخدم بعض المكملات الغذائية الطبية للتخلص من تلك المشكلة، سيشير التقرير التالي ببعض الآثار الجانبية لهذه المكملات، وذلك وفقا لما نشره موقع express البريطاني.

وأكد التقرير أن الأشخاص الذين يتناولون مكملات غذائية تساهم في القضاء على مشكلة الإصابة باضطرابات النوم يحدث لديهم مشاكل صحية عند الافراط في تناولها، وهناك احتمالية أخرى نتيجة أصابتهم ببعض الامراض .

وأشار التقرير إلى أن واحداً من كل ثلاثة منا يعاني من مشاكل في النوم مرة ، ويرجع ذلك الى مشاكل التوتر والقلق والمرض والإصابات وغيرها لذلك يلجأ العديد من البريطانيين إلى أدوات النوم لمساعدتهم على الحصول على قسط كاف من النوم في الليل، في حين سيتم تجربتها واختبارها للتأكد من أنها آمنة، إلا أنها يمكن أن تجلب معها مجموعة كبيرة من الآثار الجانبية.

وفى ذات السياق تناول الميلاتونين هو هرمون يصنعه الجسم لتنظيم دورة النوم والاستيقاظ، ومع ذلك، يمكن إنتاجه صناعيًا لاستخدامه كمكمل، إلا أنه له آثار جانبية ويستلزم بيعه باستشارة طبية .

أشارت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)،الاثار الجانيبة للميلاتونين :

ـ شعور بالنعاس أو التعب أثناء النهار

- صداع

ـ ألم المعدة

ـ الشعور بالغثيان

ـ الشعور بالدوار

ـ الشعور بالغضب أو القلق

ـ فم جاف

ـ جفاف أو حكة في الجلد

ـ آلام في ذراعيك أو ساقيك

ـ أحلام غريبة أو تعرق ليلي.

ويجب استخدام أدوات المساعدة على النوم بإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة أولاً، مثل تحسين روتين وقت النوم، وتقليل تناول الكافيين وإدارة التوتر، وفى حالة استخدام الميلاتونين كمساعد للنوم لتجنب أي آثار جانبية يتم الحصول عليه بعد استشارة طبية .