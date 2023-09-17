رفع معدلات الأداء الوظيفى لاستكمال المنظومة الخدمية للطب البيطرى فى المنيا

عقد الدكتور فتحي عبد العال محمد مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، اجتماعا مع مدير إدارة أبو قرقاص والأطباء بالإدارة والوحدات التابعة لإدارة أبو قرقاص البيطرية لمناقشة جهود الإدارة خلال عام 2023، لحثهم على بذل المزيد من الجهد لرفع كفاءة ومعدلات الاداء الوظيفي لإستكمال المنظومة الخدمية للطب البيطرى.

وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضي واللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات واللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ببذل الجهود لتقديم أفضل خدمة للمواطنين للنهوض بالثروة الحيوانية وتجنب والحد من إنتشار الاوبئة والإهتمام بنشر ثقافة التلقيح الإصطناعي للابقار بين المواطنين والإهتمام بالتفتيش على المجازر ومحلات الجزارة والمجمدات لتوفير غذاء من أصل حيواني آمن وصحي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

في بداية الاجتماع رحب مدير المديرية بجميع الحضور وشكرهم وثمن جهودهم للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وعلى صحة وسلامة المواطنين من خلال التحصين ضد الأمراض الوبائية الفيروسية الخطيرة والفحص الدوري للماشية لاكتشاف الأمراض المشتركة.

ووأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن عمليات الفحص تأتي إسهاماً من المديرية لاكتشاف أي حالات مصابة سواء بالسل أو البروسيلا وهي من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذي يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، كما ناقش مع الحضور إنجازات الإدارة خلال العام الماضي.