بيطرى الشرقية يضبط أكثر من نصف طن لحوم وأسماك مخالفة بحملات رقابية على الأسواق

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية ، أكثر من نصف طن لحوم وأسماك مخالفة وحررت 11 محضر مخالفة خلال الحملات التفتيشية.

وأوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية،أن إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم، بالإشتراك مع الجهات المعنية " مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم و الأسماك

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير11 محضر وضبط 600كجم تقريبا لحوم مخالفة بيانها 66كجم لحوم بقرى، 5كجم لحوم جمسى مذبوحة المجازر الحكومية ، 244كجم لحوم مصنعة ، 280كجم أسماك ملحة فاسدة تم إعدامها و تم تحرير 11محضر مخالف وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.