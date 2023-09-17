بيطرى الشرقية يضبط أكثر من نصف طن لحوم وأسماك مخالفة بحملات رقابية على الأسواق

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية، أكثر من نصف طن لحوم وأسماك مخالفة وحررت 11 محضر مخالفة خلال الحملات التفتيشية.
وأوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية،أن إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم، بالإشتراك مع الجهات المعنية " مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم و الأسماك
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير11 محضر وضبط 600كجم تقريبا لحوم مخالفة بيانها 66كجم لحوم بقرى، 5كجم لحوم جمسى مذبوحة المجازر الحكومية ، 244كجم لحوم مصنعة ، 280كجم أسماك ملحة فاسدة تم إعدامها و تم تحرير 11محضر مخالف وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.
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