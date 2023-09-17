حاجات لو عملتها قبل النوم هتحميك من الأرق والقلق

كتبت نهير عبد النبى

القلق والأرق من أبرز المشاكل التي يعانى منها الكثيرون قبل النوم، فقد يكون الأرق ناتج عن مشكلة عضوية أو نتيجة مشكلة نفسية، وحسب ما ذكره موقع cleaneatingmag هناك بعض الأشياء التي تحميك من الأرق والقلق قبل النوم وهى:

1. إغلاق الإلكترونيات



تعمل الهواتف والأجهزة اللوحية ذات الضوء الأزرق على تحفيز المواد الكيميائية في الدماغ، فيجب عليك أن تفعل ما هو أفضل من مجرد ترك أجهزتك الإلكترونية، ضعها في غرفة أخرى تمامًا، حيث توصي مؤسسة النوم الوطنية بالاستغناء عن الأجهزة الإلكترونية قبل حوالي 30 دقيقة من موعد النوم لتمنح نفسك وقتًا للاسترخاء.





2. تحديد موعد للنوم



يجب عليك تحديد وقت للنوم يوميا، موعد محدد للنوم وموعد محدد للاستيقاظ، على ألا تقل عدد ساعات اليوم على 6 لـ 8 ساعات.

3. جرب آلة الصوت



قم بتنزيل تطبيق مجاني للصوت والنوم مثل Calm لضبط الموسيقى أو التأمل الموجه أو حتى أصوات الطبيعة لتهدئتك أثناء النوم، يمكنك أيضًا ضبطه على التشغيل لفترة زمنية محددة ثم إيقاف تشغيله بعد أن تنام بالفعل.

4. الحد من تناول الطعام والوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل



إذا كان جسمك يعمل على تفكيك الطعام وهضمه، فهو ليس في وضع الاسترخاء لالتقاط بعض الطاقة توصي مؤسسة النوم بالانتظار لمدة ثلاث إلى أربع ساعات بعد تناول الطعام قبل الذهاب إلى السرير، وهذا يسمح لجسمك بهضم طعامك على النحو الأمثل.

5. التأمل في المساء



في حين أن التأمل يبدو في كثير من الأحيان أنه يستلزم ببساطة الجلوس والهدوء، فإن أصل هذه الممارسة - والتي يمكن أن تتخذ أشكالًا عديدة - هو التركيز على عقلك واسترخائه.

لا يمكن أن يساعدك التأمل على إطلاق سراح يومك والتخلي عنه فحسب، بل يمكنه أيضًا مساعدتك في أي شيء تتمسك به من ماضيك".