قلق ونقص الانتباه.. استشارى يوضح أبرز المشاكل النفسية عند الأطفال

كتبت نهير عبد النبى

"اكتئاب وقلق و توتر "، جميعها من المشاكل النفسية التي يتعرض لها الكثيرون، ولكن يختلف كل شخص عن الآخر من حيث العلاج وطرق التعامل مع المشكلة، وقد يعتقد البعض أن المشاكل النفسية والضغوطات التي نتعرض لها هي عند الكبار فقط، ولكن الأطفال أيضًا يتعرضون لمشاكل نفسية واضطرابات تؤثر على حياتهم.

من جانبه قال الدكتورعلى بهنسى استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان وطب نفسي الأطفال بجامعة عين شمس في تصريحات صحفية، إن الاضطرابات والأمراض النفسية ليس لها علاقة بسن معين، فكل الأعمار معرضة لهذه المشاكل النفسية، ولكن يكون الاختلاف هنا في الأعراض وكيفية التعامل مع المشكلة وعلاجها".

وأضاف أن الأطفال معرضون للإصابة بالاكتئاب، وهى من الأمراض التي يعتقد الكثيرون أنها للكبار فقط، ولكن هناك بعض المشاكل النفسية المرتبطة بشكل مباشر بالأطفال وأبرزها فرط الحركة ونقص الانتباه، واضطرابات عثر التعلم والكتابة والقراءة، اضطراب القلق وهو من أشهر الاضطرابات التي يعانى منها الأطفال، والفوبيا بأنواعها".

وتابع بهنسى: فضلاً عن هذه الاضطرابات والأمراض التي يعانى منها الأطفال هناك ما يسمى باضطراب قلق الانفصال وفيه يعانى الطفل من قلق مستمر وشديد حول الابتعاد عن المنزل أو الانفصال عن أشخاص متعلق بهم، وخصوصًا انفصاله عن والديه.

واستكمل حديثه قائلا: ينصح دائمًا باكتشاف المشاكل النفسية عند الأطفال مبكرًا وعلاجها مبكرًا حتى لا يتطور الأمر معه، ففي حالة إصابته باضطراب قلق الانفصال يتم التعامل بإزالة العواقب والمخاوف التي بداخله ومرافقته وشعوره بالاهتمام الدائم وتعزيز ثقته بنفسه.