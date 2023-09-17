أخبار مصر.. طقس غد حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة وأسوان 40

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقسا حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي يبحث الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى العاصمة الإدارية.. ويوجه بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مدينة الفنون والثقافة، حيث وجه الرئيس بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة، على نحو يحقق أقصى استفادة من القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها، وبما يعظم من قيمتها كمنارة جديدة ومتفردة للإبداع الفني والثقافي المصري.

رئيس الوزراء يوجه باستمرار الاجتماعات التحضيرية لتوفير الخدمات للحجاج المصريين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وحسن شحاتة، وزير العمل، وأحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، واللواء مصطفى حسين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، والسفيركريم السادات، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، واللواء شريف زكريا، من قطاع النقل البحري بوزارة النقل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين للمستشار محمد شوقى عياد نائبا عاما شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائباً عاماً. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاضطلاع بمسئولياته، في إطارٍ من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقاً للدستور والقانون. الداخلية تنفي شائعات إخوانية عن وجود إضرابات بمراكز الإصلاح والتأهيل أكدت الداخلية أنه لا صحة لإدعاءات إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إضراب عدد من نزلاء أحد مراكزالإصلاح والتأهيل، حيث لا يوجد أية إضرابات بأى من مراكز الإصلاح والتأهيل حالياً، وأن ذلك يأتى ضمن سلسلة الإدعاءات والأكاذيب التى دأبت الجماعة الإرهابية على ترويجها لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

وصول حاملة الطائرات المصرية الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميدانى

وصلت حاملة المروحيات المصرية الميسترال إلي دولة ليبيا للعمل كمستشفي ميداني لدعم متضرري إعصار ليبيا، ضمن جهود دعم إغاثة المنكوبين من ضحايا الفيضانات.

الحكومة تنفى عجز منظومة توريد القمح المحلي موسم 2023 عن تحقيق مستهدفاتها

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن عجز منظومة توريد القمح المحلى للموسم الحالى 2023 عن تحقيق مستهدفاتها، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعجز منظومة توريد القمح المحلى للموسم الحالى 2023 عن تحقيق مستهدفاتها، مُشددةً على أن منظومة توريد القمح للموسم الحالى ٢٠٢٣، شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المزارعين، لتوريد كميات كبيرة من القمح، لتصل بذلك إلى المعدلات المستهدفة، بالرغم من إتاحة التوريد لهذا الموسم بشكل اختيارى للمزارعين، حيث بلغت كميات القمح المحلى التى تم توريدها نحو ٣.٨ مليون طن مع انتهاء الموسم، نتيجة لإتاحة العديد من التسهيلات للمزارعين، والتى يتمثل أبرزها فى رفع سعر توريد القمح بمقدار ٥٠٪، ليصل سعر الأردب إلى ١٥٠٠ جنيه خلال موسم ٢٠٢٣، بدلاً من ١٠٠٠ جنيه، مُشيرةً إلى ارتفاع الاحتياطى الاستراتيجى من القمح ليكفى حاجة الاستهلاك المحلى لمدة ٥ أشهر، وذلك مع انتهاء موسم توريد القمح المحلي، وانتظام تعاقدات الاستيراد من الخارج. تنسيق جامعة الأزهر: 96.15% لطب القاهرة.. وهندسة من 91.23% أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول بكليات العام الدراسى الجديد 2023-2024، وقال الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن عدد الطلاب الناجحين 86451، والذين تقدموا للتنسيق 72130، وتم توحيد الحد الأدني حسب التوزيع الجغرافي لكليات الطب القاهرة بنين وبنات 96.15%، وطب دمياط بنين وبنات 95.38%، طب أسيوط بنين وبنات 94.77%. 20 جنيها للسكر و22 للأرز المحلى.. قائمة أسعار السلع بمعرض أهلا مدارس بفيصل ساعات قليلة ويفتح معرض "أهلا مدارس " بمنطقة أرض المطاحن بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة أبوابه للمواطنين، لشراء احتياجاتهم من المستلزمات المدرسية والسلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 75 مشروعا بمركز مطوبس بكفر الشيخ ضمن "حياة كريمة"

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، انتهى من تنفيذ 75 مشروعاً بمركز مطوبس، بمحافظة كفرالشيخ، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ويضم المركز 5 وحدات محلية بها 18 قرية. أسعار الشنط المدرسية فى معرض أهلا مدارس بفيصل الجيزة.. تخفيضات تصل لـ30% انطلقت معارض " أهلا مدارس" 2023 في جميع المحافظات، تزامنا مع افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي بمنطقة أرض المعارض بالقاهرة، لتوفير جميع المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة. وزارة التنمية المحلية تعلن عن مسابقة لشغل 91 وظيفة قيادية جديدة بالمحافظات أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، عن حاجتها لشغل (91) وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وذلك من خلال الإعلان رقم (3) لسنة 2023 وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg، وتم فتح باب التقديم الإلكتروني لمدة شهر اعتبارًا من اليوم الأحد 9/17 / 2023 حتى الإثنين 10/16 / 2023 . الجمهورية الجديدة.. مشروعات بكل القطاعات بـ22 مليارا و949 مليون جنيه بسوهاج نحو الجمهورية الجديدة.. شعار تحقق على أرض محافظة سوهاج ، من خلال المشروعات العملاقة بكافة القطاعات التنموية منها والخدمية بالقرى والمدن بالكفور والنجوع، فبعد أن كانت تلك المشروعات عبارة عن رسومات على الأرواق الآن أصبحت واقعا ملموسا على أرض الواقع تقف شامخه وتقدم خدماتها للجميع.

الصحة: تقديم 381 ألفا و638 خدمة فى المبادرات الرئاسية والتخصصات الطبية أمس

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 381 ألفا و638 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس السبت 16 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية. كلية الضباط الاحتياط تخرج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بالأوقاف فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات وهيئات الدولة المصرية لتأهيل الكوادر العاملة بكافة المجالات وتعظيم الإستفادة من قدراتهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة، قامت كلية الضباط الإحتياط بتخريج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بوزارة الأوقاف، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية .

بدء تنفيذ الخط الثالث لشبكة القطار السريع قنا - الغردقة - سفاجا بطول 225 كم

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية اليوم بمسار الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائى السريع ( قنا / الغردقة / سفاجا ) والذي يبلغ طوله 225 كم، لمتابعة البدء في تنفيذ المشروع ومعاينة معوقات التنفيذ وتذليلها، ودفع الشركات لتكثيف المعدات والتأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني المخطط للمشروع.

طقس غد حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة وأسوان 40