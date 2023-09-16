تعرف على مستشفى "برديس" بالبلينا ضمن جهود الدولة لتطوير القطاع الطبn بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

القطاع الصحى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد تطورا كبيرا لأول مرة، حيث إننا نجد الآن فى عهد الرئيس السيسى مستشفيات تقام على أحدث طراز وتضم تخصصات مختلفة وأجهزة حديثة، تضاهى المستشفيات الخاصة والمستشفيات المركزية والعامة التى تمتلكها وزارة الصحة.

هذا الأمر جاء واضحا من خلال إنشاء مستشفى قرية برديس بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى بتكلفة 90 مليون جنيه، والمستشفى يقدم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين بالمجان ضمن منظومة تطوير القطاع الطبى ضمن مبادرة حياة كريمة.

"اليوم السابع" يقدم للقارئ أهم المعلومات عن مستشفى برديس بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج ضمن خطة الدولة لتطوير القطاع الصحى لخدمة المواطنين تعرف عليها من خلال المعلومات التالية

1 – المستشفى تم تشغيلها في يناير 2022م، عقب انتهاء أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة 90 مليون جنيه؛ لخدمة أهالي مركز البلينا .

2 - مساحة المستشفى : 1500 متر مربع .

3 - تتكون من : 3 طوابق " أرضي +2 علوي".

4 - تحتوي على : 36 سرير غسيل كلوي + 34 سرير داخلي + 8 أسرة عناية .

5 ـ يعمل بالمستشفى : 156 طبيب وصيدلي، و152 من أطقم التمريض، بالإضافة إلى 23 فني معمل وأشعة.

6 ـ تضم المستشفى أقسام :

" الغسيل الكلوي، وجناح العناية المركزة والمتوسطة، وجناح للعمليات، وجناح إقامة المرضى، وقسم للحضانات، وأجهزة الكشف والتشخيص عن بعد، ضمن مبادرة التشخيص والعلاج الطبي عن بعد، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى العيادات الخارجية، وجناح الأشعة والعامل، والصيدلية ".