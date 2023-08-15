حياة كريمة.. فرش وتجهيز مركز طب الأسرة بقرية بنى حميل مركز البلينا فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج انتهاء مديرية الصحة بالمحافظة من فرش وتجهيز مركز طب الأسرة بقرية " بني حميل "، وذلك في إطار استعدادات محافظة سوهاج لإعلان قرية " بني حميل " بمركز البلينا ثاني قرية نموذجية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وبالتعاون مع وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه قد تم الانتهاء من فرش جميع التجهيزات الطبية والغير طبية اللازمة بالمركز، وذلك استعدادا لبدء التشغيل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بقرية " بني حميل " والقرى التابعة، لافتا إلى أن مركز طب الأسرة بالقرية يتكون من " دور أرضي + 2 علوي"، حيث يشمل الدور الأرضي " عيادات طب الأسرة، الأسنان، ومتابعة الحمل، والتطعيمات، وغرفة الأشعة، وغرفة التحكم، وغرفة التعقيم، وخدمة منتفعين، وصيدلية، ومغسلة ".

وأضاف وكيل الوزارة أن الدور الأول يشمل " معمل للطفيليات، وغرف لأخذ العينات، ومكتب صحة، و 5 عيادات متخصصة وطب أسرة، وعيادة أسنان، وعيادة تنظيم أسرة ومشورة، وعيادة أمراض نسا وسونار، وقياس مؤشرات الحياة، ومعمل دم، وقاعة تدريب، وقاعة للتثقيف الصحي، وعيادة أطفال"، فيما يشمل الدور الثاني علوي " مكاتب إدارية، ومغسلة، وستديوهات، ومخازن، وغرفة لمدير المركز".