بدء العمل بالوحدة المتنقلة للكشف المبكر على سرطان الثدى بالإسماعيلية اليوم

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أنه بداية من اليوم السبت سيتم بدء العمل بالوحده المتنقلة للكشف المبكر على سرطان الثدى بالإسماعيلية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

وأضاف حطب، أنه سيتم العمل فى المبادرة من اليوم وحتى 20 سبتمبر الجارى، مؤكدا أن الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة سوف تتمركز بمحافظة الإسماعيلية بجوار مجلس مدينة الإسماعيلية.

وتابع أن الوحدة المتنقلة تقدم خدمات الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي للسيدات من خلال استقبال حالات الاحالة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة و تقديم خدمات فحص السونار و اشعة الماموجرام من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة.

وأشار "حطب" إلى حرص وزارة الصحة والسكان على تكامل الخدمات للمواطنين ؛فسوف تتواجد فرق المبادرات الرئاسية والتواصل المجتمعي بجوار الوحدة المتنقلة لتقديم حزمة خدمات مبادرة 100 يوم صحة.

الجدير بالذكر أن خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة تتضمن الرقابة على الاغذية و مياه الشرب و مسح التطعيمات الروتينية التواصل المجتمعي و خدمات تنظيم الاسرة في النقاط الثابتة و المتحركة.

وأشار حطب إلى أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ مبادرة 100 يوم صحة التي أطلقها رئيس الوزراء برعاية رئيس الجمهورية، توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتدشين مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة الإسماعيلية.