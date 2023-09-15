الصحة فى الجمهورية الجديدة.. 1.8 مليون خدمة قدمتها مبادرة "100 يوم صحة" بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تعد المبادرات الصحية المتنوعة، التى أطلقها رئيس الجمهورية، أحد أولويات الدولة فى توفير خدمة طبية وعلاجية بالمجان للمواطنين من أبناء محافظة المنيا، منها فيروس سى وقوائم الإنتظار ومبادرة 100يوم صحة، التى تجوب القرى الاكثر احتياجا.

قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم تقديم مليون و798 ألفا و803 خدمات ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة المنيا وذلك منذ انطلاقها حتى الآن.

وأضاف وكيل الوزارة أن مبادرة "100 يوم صحة"، قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصحة العامة لعدد 148 ألفا و388 مواطنا بالإضافة إلى فحص 1914 طفلا، وذلك ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة

وتم تطعيم 402 ألف و723 طفلا ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي وذلك ضمن فعاليات المبادرة، حيث قامت الفرق الطبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بتقديم 1 مليون و165 ألفا و 279 خدمة خدمه طبية للمنتفعات بالإضافة إلى تقديم 59 ألفا و456 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية.

وأضاف أن مراقبة الأغذية قدمت 22 ألفا و327 خدمة من المرور وتحرير المحاضر وضبط المنشأت المخالفة وإعدام الأغذية والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك؛ وقدمت صحة البيئة 630 خدمة من المرور على محطات مياة الشرب ومحطات معالجة مياة الصرف الصحى وأخذ عينات مياه من حمامات السباحة.