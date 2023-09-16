المشدد 7 سنوات لعامل لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ع.ا" عامل بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة "ترامادول" بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية الى عام 2023بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة ترامادول على نطاق واسع وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 153 قرص ترامادول و109 قطع حشيش، كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.