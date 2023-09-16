اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص بسبب خلافات بينهما فى سوهاج

السبت، 16 سبتمبر 2023 01:53 م
السجن 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص بسبب خلافات بينهما فى سوهاج سجن
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ر.ا.س" عامل بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "س.ع" بدائرة مركز سوهاج.
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده قيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب، بعد شل حركته مما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة فى يده اليمنى وكتفه الأيمن بنسبة 25% بسبب خلافات سابقة بينهما وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

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