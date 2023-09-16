إصابة 19 شخصا من الإسكندرية فى انقلاب ميكروباص على طريق مطروح

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 19 شخصا من محافظة الإسكندرية، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مطروح – الإسكندرية، عند الكيلو 53 شرقي مدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

استقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي، 19 مصاباً في الحادث، وهم نعيمة زكى إبراهيم " 65 سنة" مصابة بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وبدرية محمد يوسف " 55 سنة " مصابة بجروح متفرقة بالجسم، وأحمد محمد أبو المعاطى "30 سنة" جروح متفرقة بالجسم، ورضوى مرسى فؤاد " 22 سنة " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد محمد ابوالمعاطى " 32سنة " اشتباه كسر بالضلوع، وسما محمد حسن " 9 سنوات " جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وهدير محمد ابوالمعاطى " 32 سنة " اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، وكارما احمد محمد " 4 سنوات " كدمات متفرقة بالجسم، زرودينا احمد محمد " 10سنوات " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحسن موسى عبدالعال " 55 سنة " جرح قطعى بالرأس واشتباه مابعد الارتجاج، وعبير السيد خلف الله " 17 سنة " كدمات متفرقة بالجسم، وطارق سمير على " 33 سنة " جروح بالوجه والجسم، وشروق السيد خلف الله " 22 سنة " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واحمد محمد عبدالمنعم " 31 سنة " اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وحنين السيد خلف الله " 17 سنة " كسر بالكوع الأيمن، وعبدالرازق مصطفى " 17سنة " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبير محمد يوسف " 50 سنة " اشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه كسر بالذراع الأيمن، محمد محمد عبدالرحمن " 32 سنة " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهبه محمد ابوالمعاطى " 33سنة " مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى.

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم تقديم كافة الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين، مع استمرار رفع درجة الاستعداد، المستمر بمستشفيات المحافظة، خاصة مع زيادة حركة السفر على الطرق، والإقبال السياحي الكبير على المحافظة على طول الساحل.