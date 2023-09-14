مصرع شخص وإصابة 13 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 13 شخص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس- السلام بمحافظة الشرقية ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بلبيس والمصابين لتلقي الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث إنقلاب سيارة ميكروباص ، طريق بلبيس- السلام،مما أسفر عن مصرع شخص و إصابة 13 شخصا بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.