أخبار مصر.. الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات ويوجه الحكومة بتنفيذها

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من القرارات للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، بشأن المواطن المصري، وذلك خلال كلمته في زيارته لمحافظة بني سويف.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات ويوجه الحكومة والمؤسسات المعنية بتنفيذها
الرئيس السيسى: أجهزة الدولة تبذل جهودا حثيثة للتعامل مع التهديدات الإقليمية
"التأمينات" تستعد لتنفيذ قرار الرئيس السيسي بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن وسيتم الإعلان عن بدء موعد صرفها.
وزير الصحة بالسودان لـ"أ ش أ": نثمن حكومة وشعبا دعم مصر لمؤسسات الدولة
أكد وزير الصحة الاتحادية بالسودان الدكتور هيثم محمد إبراهيم، أن السودان دولة وحكومة وشعبا يقدرون موقف مصر والقيادة السياسية المصرية في دعم ومساندة دولة السودان ومؤسساته ومنها الصحة.
وزارة التضامن تستعد لتنفيذ قرار الرئيس السيسي بزيادة دعم "تكافل وكرامة" 15%
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة .
وزير التعليم يقرر إعفاء الطلبة المصريين العائدين من ليبيا من دفع مصروفات الدراسة
أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا وزارياً رقم 35 لسنة 2023، والذى نص على أنه يعفى الطلاب المصريون العائدون من دولة ليبيا الشقيقة منكوبى حادث الإعصار المدمر - من سداد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات والغرامات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات بمختلف مراحل التعليم العام والفنى للعام الدراسي 2023و2024، على أن يتحمل حساب تنمية الموارد بالوزارة سداد المصروفات للطلاب العائدين من ليبيا منكوبى أحداث الإعصار المدمر.
التعليم العالى: ترشيح 675 ألف طالب ثانوية عامة بتنسيق 2023
تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. غدا بدء مرحلة تقليل الاغتراب إلكترونيا
تبدأ غدا الأحد مرحلة تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، حيث أكد مكتب التنسيق أنه تيسيرا علي الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) ، وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية، حيث يتم فتح باب تقليل الاغتراب من الأحد 17 سبتمبر الجارى وتستمر حتى الثلاثاء 19 من نفس الشهر.
معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر يستقبل الجمهور لليوم الثانى
يستقبل معرض " أهلا مدارس " الرئيسى بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، الجمهور لليوم الثانى ،حيث يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30 %.
"التعليم" توجه بتفعيل مجموعات الدعم المدرسى لمواجهة الدروس الخصوصية
الصحة: علاج أكثر من 327 ألف مواطن على نفقة الدولة بتكلفة تخطت 2 مليار جنيه
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