12 فرعا لمعرض أهلا مدارس في كفر الشيخ وسط إقبال كبير من المواطنين

كفر الشيخ- محمد سليمان

يشهد معرض أهلا مدارس بمدينة كفر الشيخ، إقبالاً كبيرا من الأهالي، لشراء مستلزمات المدارس بتخفيضات تصل ل 50%، في بعض الملابس والأحذية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، أن أماكن معارض أهلا مدارس في كفر الشيخ 2023 سوف تشمل جميع مدن ومراكز المحافظة، وذلك بهدف إقامة معرض داخل كل مركز وبتخفيضات لشراء مستلزمات الطلاب العام الدراسي الجديد اصل لنحو 30%، بما يضمن محاربة الغلاء وتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للجميع.

وأوضح عبدالغفار، أن أماكن معارض أهلا مدارس في كفر الشيخ 2023 تم تحديد البعض منها، حيث كان أول معرض بمدينة كفر الشيخ بجوار مديرية التربية والتعليم، ويشهد إقبالا كبيرا لحالات الشراء للأدوات المدرسية وملابس المدارس من قبل أولياء الأمور، وباقي المعارض بواقع 12 معرضا لـ«أهلا مدارس»، بواقع معرض داخل كل مدينة، وسط مدينة بيلا، وبجوار موقف الحامول الرئيسي، وبجوار موقف بلطيم العمومي، وبجوار بنك الرياض المصري الزراعي، وشارع الكورنيش بمدينة دسوق، وبجوار مجالس مدن كلا من، فوه، ومطوبس، وقلين، وسيدي سالم، وسيدي غازي، البرلس.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية في كفر الشيخ أن معارض أهلا مدارس في كفر الشيخ 2023 سوف يطرح بها جميع ما يلزم الأسر المصرية للعام الدراسي الجديد، لافتا إلى أنه يراعي في المعروض من مستلزمات الدراسة الجودة والسعر المخفض، بهدف مراعاة ظروف الأسر البسيطة.