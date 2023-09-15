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التعليم تحدد رسوم خدمات المدارس الرسمية للغات للعام الدراسي الجديد

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 02:17 م
التعليم تحدد رسوم خدمات المدارس الرسمية للغات للعام الدراسي الجديد وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بالاشارة الى ما ورد بالمادة 19 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 والتي نصت على ان تحصل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات من تلاميذ المدارس الرسمية للغات و وفقا للنظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة وطبقا للقرار الوزاري الذي يصدر سنويا في هذا الشأن يحصل بالاضافة إلى ذلك مقابل الخدمات الإضافية الأخرى التي تؤدى للتلاميذ بهذه المدارس على أن تزداد رسوم خدمات اللغات بنسبة 7% سنويا وذلك لجميع الطلاب الجدد الملحقين على المستوى الاول رياض الأطفال:

 

- مصروفات خدمات رياض الأطفال.

 

- خدمات اللغات : 500 جنيه

- نشاط عام : 100

- تطوير تكنولوجي : 50 جنيها

- الإجمالي : 650 جنيهًا

 

- تلاميذ الحلقة الابتدائية.

 

- خدمات اللغات : 550 جنيها

- نشاط عام : 100 جنيه

- تطوير تكنولوجي : 50 جنيها

- الإجمالي : 700 جنيه

 

 

الحلقة الإعدادية.

 

- خدمات اللغات : 600 جنيه

- نشاط عام : 100جنيه

- تطوير تكنولوجي : 50 جنيها

- الاجمالي : 750 جنيها

 

 

 مرحلة التعليم الثانوي

 

- خدمات اللغات : 700 جنيه

- نشاط عام : 100

- تطوير تكنولوجي : 50 جنيها

- الاجمالي : 850

 

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بعد زيادة 7% لجميع الطلاب الجدد الملحقين بالمستوى الأول رياض الاطفال ، تكون خدمات اللغات في المدارس الرسمية للغات من التعليم للعام الدراسي 2023 / 2024 كما يلي :

 

- كي جي 1 : 919.24 جنيه

- كي جي 2 : 500 جنيه

- من الصف الاول حتى السادس الابتدائي : 550 جنيها

- الصف الأول والثاني الإعدادي : 611.80 جنيه

المرحلة الثانوية : 667.05 جنيه

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم على أنه في ضوء ما سبق يتبين أن الزيادة في مصروفات المدارس الرسمية لغات تخص التلاميذ الجدد الملحقين بكي جي 1 أما باقي المراحل كما هي.

 

 


التربية والتعليم

رسوم خدمات اللغات بالمدارس الرسمية للغات

مدارس الرسمية للغات



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