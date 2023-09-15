ضبط كميات كبيرة من المعطرات منتهية الصلاحية فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط محال تجارية مختلفة لحيازتهم مواد كيماوية من معطرات وغيرها منتهية الصلاحية.

جاء ذلك فى ضوء التعليمات المستمرة من الدكتور على المصليحى وزير التموين واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وفي اطار التعاون المشترك بين الجهات الرقابية المختلفة، وذلك لاحكام السيطرة الرقابية على الأسواق العامة والمحلات، وبناء على توجيهات محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخليه وإشراف محمد حلمى وكيل المديرية.

وتم تشكيل حملة مكونة من : إدارة تموين بورفؤاد بقيادة محمد سعيد، مدير إدارة تموين بورفؤاد، عصام عبد الستار، رئيس الرقابة التموينية بالإدارة، ولجنة من مفتشي الرقابة بادارة تموين بورفؤاد متمثلة في ياسمين الطوخي ( مفتش الرقابة ) وبمشاركة العقيد سهيل الجبالي رئيس مباحث التموين وبالاشتراك مع إدارة شئون البيئة بمجلس مدينة بورفؤاد .

تمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من "معطرات الجو مركات مختلفة - مزيلات العرق أنواع متنوعة إسبري معطر سیاره - برفانات - بروتين للشعر"، جميعها فى حالة انتهاء للصلاحية تباع للمواطنين على أنها صالحة للاستخدام مخالفة القانون 181 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس .

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.