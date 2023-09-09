ضبط أكثر من 900 قطعة "لوليتا" مجهولة المصدر فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت م ديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة محمد عوض، من ضبط أكثر من 900 قطعة "لوليتا" مجهولة المصدر، مما يسبب خطراً على صحة الأطفال.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، حملة مكبرة على الأسواق ومراقبة حركة السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية المقدمة للمواطنين، وكذا متابعة المخابز لمراقبة جودة رغيف الخبز البلدى المدعم، وذلك بإشراف محمد حلمى وكيل مديرية التموين بالمحافظة.

وتمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بقيادة المهندس خالد فهمى مديرإدارة الرقابة ورئاسه إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة ومحمد السحراوى وحاتم ماهر كبار مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، من تحرير ( 45 ) محضر تموينى بمناطق متفرقة بأنحاء المحافظة.

وأكد محمد عوض، مدير عام المديرية، أنه تم ضبط كمية تقدر ب 23 كرتونة لوليتا، في الكرتونة 40 قطعة بإجمالى 940 قطعة "لوليتا" ماركة مجهولة المصدر، وبدون فواتير بأحد المخازن غير المعلن عنها قبل توزيعها على محال السوبر ماركت، ما يشكل خطراً على صحة أطفالنا الصغار لاحتواءها على العديد من مكسبات الطعم واللون والرائحة الخطرة ك E110-E122-E124 والتى أثبتت الدراسات الصحية أنها تتسبب فى أمراض خطيرة للإنسان .

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .