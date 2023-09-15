زراعة الشرقية تنظم دورة عن الطرق الحديثة والمتكاملة فى مكافحة الحشائش الشتوية

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أنه خلال الدورة التدريبية تم التعريف بطرق المكافحة المتكاملة للتخلص من الحشائش أو تقليل منافستها للمحاصيل المصاحبة لها بكفاءة عالية مع تلافى حدوث ضرر للبيئة حيث تعد الحشائش من الآفات الخطيرة التى تؤدى إلى حدوث أضرار عديدة تقلل من صفات وجودة الإنتاج الزراعي وتم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان ولتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم مشدداً على ضرورة تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للرى والزراعة لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.