وقال السباعي إن الذرة الشامية تعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، حيث تعتبر المكون الأساسي لصناعة الأعلاف، الخاصة بالإنتاج الحيواني وبعض الصناعات الغذائية.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في إنتاج المنتجات المتنوعة لهيئة صندوق الموازنة الزراعية، والتي تخدم جميع أنواع الزراعات المختلفة، وعلى رأسها الذرة الشامية.. مشيرا إلى أن هذه المنتجات تشمل المخصبات الحيوية والمغذيات النباتية والمركبات الحيوية.

وأوضح رئيس الموازنة الزراعية أن منتجات الهيئة متوفرة للمزارعين بأسعار مدعمة مثل المخصبات النباتية وبدائل الأسمدة ومحفزات نمو ومحسنات تربة.. مشيرا إلى فوائد المخصبات الحيوية والتي من ضمنها ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية والحد من تلوث البيئة وزيادة الإنتاجية المحصولية والجودة العالية الخالية من الكيماويات.

وأشار الدكتور السباعي إلى أن السماد الحيوي يحسن من نمو النباتات، ويمنع انتشار الأمراض، ويزيد من ازدهار النشاطات الميكروبية في التربة، ويحسن امتصاص التربة للماء وتهوية التربة، موضحا أن السماد العضوي مفيد من الناحية البيئية من خلال الاستغناء عن السماد الكيماوي ويقلل من كمية النفايات الزراعية.