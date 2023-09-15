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استمرار إتاحة التقدم للطلاب الوافدين للدراسة عبر منصة "ادرس فى مصر"

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 11:14 ص
استمرار إتاحة التقدم للطلاب الوافدين للدراسة عبر منصة "ادرس فى مصر" وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تواصل الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر، وذلك عبر التقدم الإلكترونى على منصة" ادرس فى مصر" ويستمر فتح باب القبول أمام الطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية حتى مساء اليوم 15 سبتمبر.
 
وسيتم إتاحة التقديم الإلكتروني عن طريق منصة "أدرس في مصر" وذلك للتيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية؛ للتخفيف من حدة التكدس بالجامعات، نظرًا للاقبال المُتزايد على الدراسة بالجامعات المصرية.
 
وسيعتمد نظام قبول أوراق تقديم الطلاب الوافدين على أولوية التقديم بالجامعات المصرية.
 
وكانت الصفحة الرسمية "أدرس فى مصر" التابعة لوزارة التعليم العالى وإدارة شئون الطلاب الوافدين، قد أعلنت عن الحدود الدنيا لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، حيث سجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية 75% بكليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط و70% للقبول بباقى الجامعات الحكومية.
 
كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان والصيدلة 70% بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط و65% بباقى الجامعات الحكومية، كما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى والطب البيطرى والهندسة والتخطيط العمرانى وفنون جميلة عمارة والزراعة هندسة زراعية والحاسبات والمعلومات 65% بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط و60% للقبول بباقى الجامعات الحكومية.
 
وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات العلوم والعلوم الصحية وعلوم الثروة السمكية والمصيد والبنات للعلوم والفنون التطبيقية 55 % بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط والمنصورة و50 % بباقى الجامعات الحكومية، والحد الأدنى للقبول بباقى كليات ومعاهد القسم العلمى 50 % بجميع الجامعات الحكومية.
 
وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد القسمين الأدبى والعلمى 70 % لكلية اقتصاد وعلوم سياسية و65 % الإعلام و55 % الألسن و50 % باقى الكليات والمعاهد، وفيما يخص الحدود الدنيا للجامعات الخاصة والأهلية يكون القبول بأولوية التقديم على منصة ادرس فى مصر حسب الأعداد المحددة لكل جامعة والأعداد المحددة لكل جنسية.
 

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ايمن عاشور

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