اليوم السابع
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ابنة كفر الشيخ "علياء"تحصل على المركز الأول أفريقيا فى "الكونغ فو"

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 05:51 م
ابنة كفر الشيخ "علياء"تحصل على المركز الأول أفريقيا فى "الكونغ فو" الطفلة علياء
كفر الشيخ- محمد سليمان

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حصلت الطفلة علياء أحمد عبدالله، 6 سنوات، ابنة محافظة كفر الشيخ،  على المركز الأول في البطولة الافريقية لقسم السانده، والمقامة حاليا بصالة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي، لتكون أصغر طفلة تحصل على أكثر من 30 ميدالية وكأس وأحزمة بمصر، وليست بمحافظة كفر الشيخ فقط.
 
وكانت علياء قد حصلت منذ عدة أيام على حزامين دولي افريقي الحزام الأزرق والحزام الافريقي، وذلك تحت رعاية زكريا الإخريطي، وهاني عكاشه، وايمان هنداوي، حيث بذلوا معها جهدا كبيرا، لتكون بهذا المستوى الجديد.
 
جدير بالذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سبق تكريم الطفلة أثناء انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور والدة الطفلة نسمة العافي بطلة مصر وأفريقيا في لعبة الكونغ فو، وصممت بسمه العافي على تأهيل نجلتها لتكون خليفتها، بل أن الطفلة فاقت والدتها.
 
 
اثناء استعداد الطفلة للبطولة
اثناء استعداد الطفلة للبطولة

اثناء تدريبات الطفلة
اثناء تدريبات الطفلة

عليا أحمد ومدربها
عليا أحمد ومدربها

علياء أحمد اثاء البطولة
علياء أحمد اثاء البطولة

علياء أحمد بطلة أفريقيا في الكونغ فو
علياء أحمد بطلة أفريقيا في الكونغ فو

علياء أحمد وسعادة مدربها بها
علياء أحمد وسعادة مدربها بها
 
 
 
 

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