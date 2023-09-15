مواطن من كفر الشيخ: مصر استعادت مكانتها إقليميا ودوليا فى عهد الرئيس السيسى

أكد عبد النبي موسى، من أهالي كفر الشيخ، ورئيس مجلس إدارة كفر الطايفة، أن لديه قناعات شخصية، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، لاستكمال المسيرة، والمشروعات الضخمة والإنجازات الملموسة، على جميع الأصعدة الصعيد المحلية والإقليمية والدولية، فعلى الصعيد المحلي تسلم الدولة المصرية في مصطلح لا دولة، ووفر لها الأمن والاستقرار، وعبر بها لبر الأمان.

وأضاف موسى، أن للرئيس إنجازات في السياسة الخارجية، إضافة للإنجازات حققتها الدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس، ونجاحات متعددة تحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولا ننسى ما شهدته محافظة كفر الشيخ من مشروعات عملاقة، ومنها مزرعة غليون السمكية، أكبر مزرعة فى الشرق الأوسط، ومحطة كهرباء البرلس العملاقة، ومصنعي الرمال السوداء، إضافة لتطوير مدينة كفر الشيخ ضمن المشروع الكبير تطوير عواصم المدن، بإنشاء شبكة طرق عملاقة لربط شرق وغرب العاصمة، وربطها بالطريق الدولي الساحلي وروافده، وإقامة 3 تجمعات سكنية.