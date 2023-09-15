أهالى بورسعيد يؤدون صلاة الغائب على شهداء المغرب وليبيا بحضور المحافظ

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الجمعة، المواطنين أداء صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب وإعصار ليبيا عقب صلاة الجمعة بمسجد لطفي شبارة بحي الشرق، بحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد.

ودعا محافظ بورسعيد لأشقاءنا في ليبيا والمغرب، بأن يلهمهم الله الصبر والسلوان جراء هذا المصاب الأليم، وأن يرحم الضحايا و يلهم ذويهم الصبر.

كما دعا أن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، متمنيا أن يرفع الله هذا البلاء عن أهالي ليبيا والمغرب، وأن يحفظ المولى عز وجل الأراضي العربية من كل سوء.