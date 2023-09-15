حى المناخ ببورسعيد: منظومة الجمع المنزلى هى الأولى على مستوى الجمهورية

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، في محافظة بورسعيد ، أن منظومة الجمع المنزلى يتم تطبيقها بشكل جديد في المحافظة وخاصة في حي المناخ كأولى محافظات الجمهورية.

وأضاف الدكتور منصور بكري، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن آلية العمل في المنظومة بدءاً من مرور سيارات النظافة الخاصة بالحي علي المناطق المستهدفة، ثم يبدأ عمال الحي بجمع القمامة من المنازل لعدم إلقائها بالشوارع، ونقلها من خلال السيارة لمصنع التدوير بعد تدوين مشرفي المنظومة للكميات التي تم جمعها.

وأوضح رئيس حي المناخ، أن فريق العمل واجه تحديات عديدة تم التغلب عليها، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالأحياء السكنية وللحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بنطاق الحي.

وأشار إلى أن حي المناخ يشهد طفرة تنموية من تطوير ورفع كفاءة للميادين والشوارع والمناطق السكنية والحدائق والمشروعات الترفيهية والسياحية وتطوير الشاطئ.