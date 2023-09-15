أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-
تعليم الجيزة تضع خطة لمنع تكدس الطلاب فى المدارس أول يوم حضور
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. إتاحة التقديم لتقليل الاغتراب بعد إعلان النتيجة
دار الإفتاء: السبت أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1445 هجريا
وزيرة الهجرة تعلن الموافقة على إعادة قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج
وزارة التعليم تعقد جلسة تشاورية حول أدوار وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان
"المحطات النووية" تنظم يوما رياضيا للعاملين بـ"الضبعة".. صور
الصحة: تقديم 435 ألفا و161 خدمة فى المبادرات الرئاسية ضمن حملة " 100 يوم صحة "
وزير التموين: توفير سلع غذائية بمعارض أهلا مدارس بأسعار مخفضة
مشروعات شبابية فى محافظات مصر لإعادة تدوير المخلفات الزراعية.. تعرف عليها
ألسن عين شمس تبدأ استقبال الطلاب الجدد الأحد لتقديم الملفات والكشف الطبى
مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون.. صور
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