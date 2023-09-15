اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 سبتمبر 2023 12:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر افتتاح معرض اهلا مدارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:- 

تعليم الجيزة تضع خطة لمنع تكدس الطلاب فى المدارس أول يوم حضور

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. إتاحة التقديم لتقليل الاغتراب بعد إعلان النتيجة
دار الإفتاء: السبت أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1445 هجريا
وزيرة الهجرة تعلن الموافقة على إعادة قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج

وزارة التعليم تعقد جلسة تشاورية حول أدوار وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان

"المحطات النووية" تنظم يوما رياضيا للعاملين بـ"الضبعة".. صور

الصحة: تقديم 435 ألفا و161 خدمة فى المبادرات الرئاسية ضمن حملة " 100 يوم صحة "

وزير التموين: توفير سلع غذائية بمعارض أهلا مدارس بأسعار مخفضة
مشروعات شبابية فى محافظات مصر لإعادة تدوير المخلفات الزراعية.. تعرف عليها
 

 


التموين

التنميه المحليه

التعليم

اهلا رمضان

عين شمي

البيئه

عوده المدارس

الصحه

دار الافتاء

تنسيق المرحله الثالثه

التأمين الصحى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة