تعليم الجيزة تضع خطة لمنع تكدس الطلاب فى المدارس أول يوم حضور

كتبت - مرام محمد

عقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، اليوم الخميس، اجتماعاً مع مدراء عموم الجيزة وموجهي العموم ومديرى المراحل، للوقوف على استعدادات الإدارات التعليمية للعام الدراسى الجديد 2024، وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، والمستشار بدوي علام رئيس مجلس آباء وأمناء ومعلمي الجيزة.

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة عدة توجيهات لاستقبال عام دراسي ناجح بلا مشاكل أو معوقات، وذلك على النحو التالي:



-أولا التأكيد على الآتي: ★ المرور اليومى والجولات الميدانية لمدراء العموم والوكلاء بالتناوب على المدارس لمتابعة جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد وإعداد تقرير عن الزيارة وتسليمه إلى مكتب وكيل المديرية وكذلك المتابعة المستمرة للمراحل والتوجيهات.

★ الاهتمام والتيسير على أولياء الأمور وحسن المعاملة والعمل على حل جميع المشكلات بشكل فورى والمساواة فى التعامل مع المواطنين وتخصيص موعد أسبوعى ثابت بالمدرسة لاستقبال أولياء الأمور لتمكينهم من متابعة المستوى العلمى لأبنائهم.

★ الالتزام بالسعر الاسترشادى للزى المدرسى من خلال الوحدة المنتجة بالإدارات للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور وعدم الضغط عليهم والالتزام بالقرار الوزارى رقم 2023/167 والالتزام بالزى الموحد لكل صف على حدة وعدم إجبار ولى الأمر على شراء الزى المدرسى من جهة محددة أو أماكن محددة.

★ إعداد خطة إخلاء لمواجهة الأحداث والظروف المناخية المتغيرة والكوارث الطبيعية وضرورة الاستعداد لمواجهة أي تحديات.

★ لمدير عام الإدارة الصلاحية لرؤية الصالح العام لإدارته واكتمال السجلات والتكليفات وتكون معتمدة.

★ قبول التطوع بالعمل للشباب من حاملى المؤهلات التربويه المناسبة لسد العجز.

★ متابعة أعمال الصيانة والدهانات والأثاث المدرسى والتأكد من رفع الرواكد وتدويرها وإصلاح الديسكات وتوزيعها على المدارس لسد العجز الموجود بها.

★ وضع خطة لدخول الطلاب المدارس لعدم حدوث تكدس على أن توزع كالتالى:

- يوم الأحد 1/10 ( للصف الأول الابتدائى - الصف الأول الإعدادى - الصف الأول الثانوي).

- يوم الإثنين 2/10 ( الصف الثانى الابتدائى - الصف الثانى الإعدادى - الصف الثانى الثانوى ) مع تواجد الصف الأول من كل مرحلة.

- يوم الثلاثاء 3/10 ( الصف الثالث الابتدائى - الصف الثالث الاعدادي - الصف الثالث الثانوي) مع وجود الصفوف السابق ذكرها.

- يوم الأربعاء 4/10 ( الصف الرابع الابتدائي) مع وجود الصفوف السابق ذكرها.

- يوم الخميس 5/10 ( الصفين الخامس والسادس الابتدائي) مع وجود جميع الصفوف السابق ذكرها.

★ التواصل مع رؤساء الأحياء لرفع المخلفات بمحيط المدارس.

★ التواصل مع الأمن لوضع خطة لتأمين المدارس وتكثيف تواجد الدوريات الراكبة أمام المدارس.

★ ضرورة التأكد من سلامة المبانى المدرسية من الداخل والخارج والإبلاغ فورا عند رؤية شروخ أو تصدعات والتأكد من توافر مصادر الكهرباء وسلامتها والتأكد من نظافة دورات المياه وتوافر سلات لجمع المخلفات مع توافر التهوية الجيدة داخل الفصول.

★ ضرورة التوعية للطلاب بشكل دائم على وسائل الأمن والسلامة وعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء وخاصة عند هطول الأمطار، وعدم شراء الأطعمة من الباعة الجائلين مع غلق أبواب المدارس أثناء اليوم الدراسى.

★ التأكيد على ضرورة متابعة الغياب اليومى للطلاب وتسجيله إلكترونيا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب دائمى الغياب والمنقطعين وكذلك متابعة غياب المعلمين والالتزام بالتواجد داخل الفصول وفقا للجدول المدرسى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين منهم.

★ مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية والاهتمام بتشجيع مجموعات الدعم والاعلان عنها وتحديد الجداول واسماء المعلمين.

★ الالتزام بالأمر الإدارى الخاص بلم شمل الأسرة فى حالة وجود أخوة داخل المدرسة من خلال تقديم ولي الامر بطلب للمدرسة ويتم تجميع الطلبات من خلال لجنة التجربيات للعمل علي لم الشمل.

★ ضرورة المتابعة اليومية لموقف استلام الكتب من مخازن مركزي وتسليمها للادارات لتوزيعها علي الطلاب اول يوم دراسي.

★ ضرورة العمل على تهيئة مناخ صحى وآمن للسادة المعلمين والحفاظ على حقوقهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم تتسم بالاحترام والتقدير وتليق بمكانة المعلم لتطبيق الرضا الوظيفي.

★ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية التى توفر السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

★ الاهتمام بتدريب السادة المعلمين على كل ما هو حديث داخل منظومة التعليم والعمل على نقل الخبرات بين المعلمين من خلال عقد ورش عمل دائمة لهم.

★ تشجيع المعلمين على اكتساب الطلاب مهارات التفكير الابتكارى والإبداعى وخلق ثقافة روح الفريق وتنظيم المسابقات والأنشطة التى من شأنها إكساب الطلاب الشخصية السوية والتأكيد على تفعيل حصة الريادة داخل الفصول وحصص المشاهدة.

★ الاهتمام بالفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم وتقديم الدعم النفسى اللازم لهم والعمل على توفير أماكن مناسبة لهم تقع فى الأدوار الأرضية حفاظا على سلامتهم.

★ توجيه الطلاب نحو الاستفادة من القنوات التعليمية مدرستنا ( 1, 2 , 3 ) فى تحصيل المناهج الدراسية الخاصة بهم وتفعيل استخدام السبورات الذكية لجميع المدارس.

★ التأكد والاطمئنان من استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية والتأكد من تزويدها بالشبكات السلكية واللاسلكية واتخاذ الإجراءات نحو الصيانة اللازمة لأجهزة الحاسب الآلى بها.

★ العلم رمز الدولة ولذلك يتم التأكيد من تغيير جميع الأعلام على مستوي المحافظة ورفع علم مصر وعلم المحافظة بأعلى مبانى جميع المدارس والإدارات والمديرية.

★ التأكيد على الإشراف العام وإشراف الأدوار وتوقيع كل مشرف على ما كلف به مع ضرورة الاهتمام بتنظيم دخول الطلاب وكذلك خروجهم فى أوقات متفاوتة لعدم حدوث تكدس أو إصابات مع التزام كل معلم بفصله ومشاركة جميع المعلمين فى عملية التنظيم.

★ ضرورة الاهتمام بالتغذية المدرسية والتأكد من تاريخ صلاحيتها وتخزينها بشكل جيد بمكان آمن ونظيف ومعقم وجيد التهوية والتأكد من وصول التغذية ليد كل طالب وتوعيتهم بأهميتها وفائدتها لصحتهم.

★ امتداد تحويلات المرحلة الثانوية حتى 20/9/2023 على ألا تقبل تحويلات أو استثناءات بعد هذا التاريخ.

★ تطبيق سياسة الباب المفتوح بالمدارس والإدارات التعليمية ومن قبلهم المديرية لتصبح سياسة متبعة لاستقبال المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم مع ضرورة تفعيل دور العلاقات العامة بالإدارات التعليمية لما لها من دور حيوى فى إظهار الإدارة وأعمالها وإنجازاتها.

★ الاهتمام بالطابور المدرسى وتحية العلم ونشر كلمة يومية تبرز المشروعات القومية التى تقام بالدولة لنشر الوعى القومى بين الطلاب ودعم الولاء والانتماء فى نفوس الطلاب وكذلك إلقاء كلمة أثناء الطابور المدرسى توضح قيمة أخلاقية أو سلوك جيد ليحتذى به الطلاب.

-ثانيا: التحذيرات

★ عدم التدخين نهائيا داخل المدارس وتطبيق القرار الخاص بالغرامة فى حال مخالفة ذلك.

★ عدم جمع أية مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت اى مسمى وتطبيق أقصى الإجراءات القانونية ضد من يقوم بذلك.

★ عدم استخدام أسوار المدارس فى أية إعلانات.

★ عدم استخدام مكبرات الصوت العالية لعدم إزعاج الجيران المحيطين بالمدارس.

★ عدم السماح لدخول مندوبى البيع إلى المدارس أو الإدارات أو المديرية.

★ عدم السماح بمناقشة أية قضايا خلافية ذات خلفية سياسية وبذل الجهد لمحاربة الإرهاب الفكرى وتعميق روح الولاء والانتماء للوطن.

★ عدم السماح بالترويج للكتب الخارجية أو أية مقررات خارجية بخلاف الكتب المدرسية المقررة من الوزارة.

★ عدم الترخيص بنصف الوقت لأى معلم أو معلمة لحين سد العجز.

★ عدم دخول أى شخص للمبنى المدرسى قبل التأكد من شخصيته وذلك بإبراز بطاقته الشخصية وتركها بالأمن وتسجيل سبب الزيارة وتوقيعه واصطحابه من قبل الأمن إلى مكتب مدير المدرسة وعدم صعوده منفردا إلى الفصول.

★ التنبيه علي الطلاب والمعلمين عدم نشر أي منشورات إلا من خلال مصدر معتمد وتصحيح اية معلومة من خلال العلاقات العامة بالإدارات.