مشروعات شبابية فى محافظات مصر لإعادة تدوير المخلفات الزراعية.. تعرف عليها

كتبت منال العيسوي

مصر تهتم بالاستثمار فى المجال البيئى والمناخى وهناك العديد من المجالات التى يمكن الدخول فيها كمجال المخلفات البلدية والمخلفات الطبية، وهو الأمر الذى يتطلب تنفيذ خطة فعالة لتنفيذ تلك المشروعات، حيث أن الحكومة المصرية و وزارة البيئة تعمل خلال الفترة الماضية على تشجيع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر، والتكيف مع تغير المناخ وحلول التخفيف من آثاره. واخر هذه الجهود تنظيم المنتدى الأول للاستثمار البيئى والمناخ، الذى عقد فى العاصمة الإدارية منتصف الشهر الحالى ، والذى أبرز العديد من قصص النجاح الشبابية فى محافظات مصر، لإعادة تدوير المخلفات بكل انواعها ، وتمحورت في معالجة التحديات الملحة، التي فرضها تغير المناخ وخلق مستقبل مستدام لمصر والعالم.

ومن ضمن هذه المشروعات مشروع "مُزنة" وهى قصة نجاح ملهمة لأحد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في صعيد مصر وبالتحديد فى محافظة الأقصر ، فى مجال ادارة مخلفات وحدات البيوجاز لإنتاج لاسمدة عضوية، حيث قام الشباب بشراء المورد من المزارعين أصحاب وحدات البيوجاز، ومساعدة الراغبين منهم في تأسيس وحدات بيوجاز، مما تسبب فى تضاعف الانتاج للوحدات حتى وصل 220 ألف طن شهريا، كما تم تطوير 5 منتجات بعضها سجل براءة اختراع، الإضافة إلى خلق كوادر مدربة من أبناء الصعيد.

ومن التجارب الفريدة أيضا استغلال مخلفات الموز، التى تولد ما يقرب من 12مليون طن، و المساحة المنزرعة منه حوالى 120ألف فدان ، الأمر الذى بنى الشباب عليه فكرة المشروع و تمكن الفريق من انشاء مصنع بصعيد مصر فى محافظة سوهاج، وتم نقل وتوطين التكنولوجيا الخاصة بإعادة تدوير مخلفات الموز من الخارج لصعيد مصر والعمل على إنتاج سماد عضوى وأطباق ورقية صديقة للبيئة من ورق اشجار الموز ، وتزايدت الطاقة الانتاجية للمشروع.