اليوم السابع
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الخميس، 14 سبتمبر 2023 04:10 م
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اعرف أبرز المنتجات الموجودة فى معرض "أهلا مدارس"

الخميس، 14 سبتمبر 2023 03:00 م
اعرف أبرز المنتجات الموجودة فى معرض "أهلا مدارس" معارض" أهلا مدارس"
كتب مدحت وهبة

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تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية على توفير المستلزمات المدرسية من خلال معارض "أهلا مدارس" بالمحافظات المختلفة، حيث تستهدف المعارض توفير جميع المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، أيضا توفير ملابس "اليونيفورم"  والشنط المدرسية للطلاب والأحذية وأيضا توفير المنتجات الغذائية التى يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية، حيث يشارك كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس.
 
ومن المقرر أن يفتتح مساء اليوم الخميس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بحضور  المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  وأيمن العشري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة معرض أهلا مدارس "الرئيسى"، بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

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معرض أهلا مدارس

السلع الغذائية بأهلا مدارس

السكر والزيت بمعرض أهلا مدارس



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