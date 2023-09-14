جامعة بني سويف تطلق قافلة طبية شاملة لقرية طنسا ضمن مبادرة حياة كريمة

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن القافلة تمت بمشاركة كليات الطب البشري، والطب البيطري، والتمريض، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، وعلوم ذوى الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ومديرية الطب البيطري، ومديرية الصحة، و منطقة الوعظ للأزهر الشريف ببنى سويف، وبالتنسيق مع مركز ومدينة ببا و الوحدة المحلية لطنسا .

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم الكشف على الحالات بالعيادات الطبية المختلفة في تخصصات الجراحة، والباطنة، والنساء والتوليد، والرمد، والاطفال، والعظام، والجلدية، والصحة عامة، والعلاج الطبيعي، حيث تم صرف العلاج بالمجان و تحويل الحالات التي استدعت المتابعة الى المستشفى الجامعي كما تم إجراء قياسات الضغط والسكر لأهالي القرية بالمجان، كما تم الكشف على وعلاج أكثر من 70حاله بيطرية لخدمة الأسر.

وأشار الدكتور سامح المراغي، أنه تم عقد مجموعه من الندوات التوعوية والتثقيفية والزراعية والدينية حول موضوعات متعددة منها الاكتشاف المبكر للإعاقات، والاكتشاف المبكر لأمراض الثدي والعمود الفقري وأساليب الوقاية، والإسعافات الأولية، والاكتشاف المبكر لتأخر النطق والكلام، المشكلات المتعلقة بالزيادة السكانية والإشادة بالمبادرة الرئاسية اثنين كفاية ومبادرة مودة، والتوعية الصحية بالأضرار الناتجة عن كثرة استخدام الهاتف المحمول، كما تم عمل زيارات منزلية للتوعية و لاكتشاف حالات الاعاقات المبكرة.





