رئيس جامعة بنى سويف يرأس اجتماعى "البرمجيات" و"مشروعات تطوير التعليم العالى"

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماعى وحدة تصميم وتطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعى، ووحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هانى النشار مدير الوحدة، وأعضاء مجلسى الإدارة.

وخلال الاجتماع، تم اعتماد مخطط وتصميم شبكة الألياف الضوئية بمقر 330 فدانا وذلك فى اطار التحول الرقمى وتقديم الخدمات الإلكترونية بسرعات فائقة، كما تم عرض الموقف الحالى لمقررات التعلم المدمج بمركز التعليم الالكترونى مع عرض الاستعانة بالهيئة المعاونة بكليات الجامعة وذلك من أجل التطوير.

وخلال اجتماع البرمجيات، تم مناقشة إنشاء برنامج المستودع الرقمى المؤسسى للجامعة والذى يشمل المجلات العلمية، الانتاج العلمى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والذى يضم الرسائل العلمية للجامعة، البيانات البحثية، المؤتمرات والندوات، إصدارات الجامعة، مشروعات التخرج للطلاب، النشرات الإخبارية للجامعة.