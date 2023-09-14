برلين تجرى اختبارات تنبيه على الهواتف المحمولة خوفًا من الكوارث الطبيعية

كتبت: هناء أبو العز

بعد ارتفاع نسبة حدوث الكوارث الطبيعة في العالم، بدأت ألمانيا وضع احتياطاتها للحد من الضحايا، من خلال إيجاد وسيلة لتنبيه المواطنين، و تجرى برلين اليوم، اختبار تحذير في جميع أنحاء البلاد حول كيفية إعلام الناس في حالة وقوع كارثة، حيث سيتم تشغيل التحذيرات مباشرة على الهواتف المحمولة عبر البث الخلوي.

وإذا سار كل شيء وفقًا للخطة، فسوف يكون الصوت عاليًا في جميع أنحاء البلاد، و ستنطلق آلاف صفارات الإنذار وستصدر ملايين الهواتف المحمولة صوت صفير ليوم التحذير على مستوى البلاد.

وتستهدف هذه المبادرة دراسة كيفية تنبيه الناس في حالة وقوع الكوارث أو عواقب الحرب، وسيتم أيضًا تشغيل إنذار اختباري مماثل عبر تطبيقات التحذير ومحطات الراديو والتلفزيون وما يقرب من 6600 لوحة عرض رقمية.

ووفقًا للمكتب الفيدرالي للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث (BBK)، لا يمكن لأي قناة تحذير أخرى الوصول إلى المزيد من الأشخاص بشكل مباشر، ولكي تتلقى التحذير على هاتفك الخلوي ، يجب ألا يكون الجهاز قديمًا جدًا أو أن يكون في وضع الطائرة، ويجب أيضًا تثبيت التحديثات الضرورية.