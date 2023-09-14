وزيرة خارجية ألمانيا فى واشنطن لتعزيز التحالف عبر الأطلسي

كتبت: هناء أبو العز

تواصل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس، رحلتها التي تستغرق أسبوعين تقريبًا إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات سياسية في العاصمة واشنطن، حيث تقابل اليوم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وهو أحد العقول المدبرة الأكثر نفوذاً في الحزب الجمهوري.

وشددت بيربوك على أن التحالف عبر الأطلسي لا يكون قويا إلا عندما لا تعمل الحكومات معا فحسب، بل أيضا بدعم بعضها البعض بثقة، جنبا إلى جنب، معربة عن شكرها للأمريكيين بسبب دعمهم لتعزيز أمننا الأوروبي.

وقالت بيربوك، إنها تريد التحدث مع النواب الجمهوريين والديمقراطيين الحاكمين حول "كيف يمكننا الاستمرار في الحفاظ على الدعم لأوكرانيا، ليس فقط في الأشهر القليلة المقبلة، ولكن في السنوات القليلة المقبلة"، حيث يتعلق الأمر بالدعم العسكري، ولكنه يتعلق أيضًا بإعادة البناء الاقتصادي للبلد الذي هاجمته روسيا.

ومن المرجح أيضًا أن يكون الدعم الإضافي لأوكرانيا هو محور الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، وقبل بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مطلع الأسبوع المقبل، من المتوقع أيضًا أن يتم تناول موضوعات مثل كيفية التعامل مع الصين ومكافحة أزمة المناخ.

وقبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، تريد بيربوك الحصول على فكرة عن الوضع السياسي في الولايات المتحدة في الرحلة الأطول إلى الولايات المتحدة، وفي الأسبوع المقبل، ستشارك، مثل المستشار أولاف شولتز (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشادت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، بتدريب طياري الجيش الألماني في ولاية تكساس الأمريكية، باعتبارها مساهمة مهمة في أمن ألمانيا وأوروبا وحلف شمال الأطلسي.

وقالت بيربوك، خلال زيارة لقيادة التدريب التكتيكي للقوات الجوية الفيدرالية في تكساس ويتشيتا، إنه بدون التدريب في قاعدة الناتو المشتركة هناك، ولم نكن قادرين على تعزيز الأمن هنا في أوروبا.

وتم تدريب طياري الطائرات الألمانية في ويتشيتا فولز منذ عام 1966. وفي عام 1981، تم توسيع البرنامج ليشمل المرشحين الطيارين من دول الناتو الأخرى. وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية أن التدريب يعد مثالاً عمليًا للتعاون عبر الأطلسي في سياسة الأمن والدفاع. يوجد حاليًا حوالي 35 مدرب طيران ألماني وحوالي 25 طيارًا ألمانيًا يعملون في القاعدة.