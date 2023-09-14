السجن 15 سنة لشاب هدد خطيبته بصور مقابل الحصول على مليون جنيه بالشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 17514 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم " ع م" مقيم نطاق مركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بتهديد طالبة جامعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قام بإنشاء حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وقام بتهديد المجني عليها " س ف" طالبة جامعية بصور شخصية لهاـ، على أثر علاقة خطبة جمعت بينهما، وذلك مقابل الحصول منها على مبلغ مالى قدره مليون جنيه، قام بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها

توصلت تحريات العقيد محمود مدين، رئيس فرع الادارة العامة لتكنولوجيا بشرق الدلتا، إلى وجود علاقة خطبة جمعت بين المتهم والمجنى عليها وانتهت وخلالها تحصل على صور شخصية لها،ثم قام بإدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي بغرض تهديد المجنى عليها وإرسال صورها إلى أصدقائها ومعارفها وتهديدها مقابل الحصول منها على مبالغ مالية، وتوصلت التحريات أن الهاتف المستخدم فى الواقعة هو هاتف المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهم وإحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.