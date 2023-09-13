رئيس جامعة بني سويف: فتح باب التقديم لمكافأة النشر الدولى

بنى سويف هانى فتحى

استعرض الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، الخطة السنوية لعدد من المكاتب التابعة لمركز تطوير الأداء الجامعى ، كما أعلن عن فتح باب التقديم لمكافأة النشر الدولي المنشورة، خلال عام 2022، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المركز بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا، والدكتورة عبير معوض مديرة المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشار رئيس الجامعة ، خلال الاجتماع إلى أن فتح باب التقديم لمكافأة النشر الدولي سوف يكون خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر المقبل لجميع الباحثين وأعضاء هيئة ومنتسبي الجامعة بمختلف الكليات والمعاهد ، وذلك عبر استمارة التقديم التي تعبأ إلكترونيا فقط على موقع الجامعة.

كما أستعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع الخطة السنوية لمكتب المعامل والأجهزة والتي تشتمل على ثمانية أهداف أهمها الشروع في إعداد وتهيئة المعامل المركزية داخل الجامعة للحصول على الاعتماد لتمكينها من تقدم الاستشارات العلمية، وإنشاء وحدة صيانة لأجهزة المعامل داخل الجامعة.

كما استعرض رئيس الجامعة أيضاً الخطة السنوية لمكتب دعم الابتكار وبراءات الاختراع، والتي تضمنت أربعة أهداف أهمها عمل آلية لاستقبال براءات الاختراع من المتقدمين وطريقة التواصل معهم ، وتنظيم ورش عمل لكليات الجامعة عن كيفية التقدم لبراءات الاختراع، فضلاُ عن استعرض خطة مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة والتي استهدفت الحفاظ على إدراج جامعة بني سويف في مختلف التصنيفات الدولية و العربية .