انهيار منزل من 3 طوابق وتصدع آخر بقرية عنيبس فى جهينة بمحافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية عنبيس بمركز جهينة بسوهاج قبل قليل حدوث إنهيار منزل مكون من ثلاث طوابق وتصدع منزل أخر مجاور تم الدفع بكافة الأجهزة المعنية إلى مكان الإنهيار وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة المحيطة وجار إخلاء المنزل المتصدع من قاطنيه عقب إنتقال ممدوح عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة على رأس فريق من الإدارة الهندسية.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بإنهيار منزل مكون من ثلاث طوابق مبني بالطوب الأحمر والأسمنت وبعض الأعمدة ويسكن المنزل الاول 5 أشقاء وهم كلا من : زارع محروس محمد 79 سنة بالمعاش وحسانين زارع محم45 سنة ومحمد زارع محروس37 سنة دبلوم صنايع وحمدي زارع محروس 39 سنة ورمضان زارع محروس 49 سنة

أنحصرت الخسائر تلف 5 شقة مجهزة معيشة كاملة وبعض الطيور وتجهيزات 4 عرائس ونتج عن الإنهيار أيضا تصدع وسقوط جزء من حائط مجاور للمنزل المنهار ملك محمد محروس سلامة72سنة مزارع المنزل وجار إخلاء المنزل خوفا من حدوث إنهيار مفاجئ له تم إبلاغ التضامن الاجتماعي والوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بالواقعة وجار إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة لإعداد التقرير اللازم حول الواقعة وعما إذا كان قد صدر قرار إزالة للمنزل قبل ذلك من عدمه.