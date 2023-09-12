قافلة بيطرية لتحصين وعلاج رؤوس الماشية والدواجن بالقنطرة غرب في الإسماعيلية

الإسماعيلية_ السيد فلاح

واصلت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية ، تحت إشراف وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، القوافل العلاجية والتحصين لرؤوس الماشية، حيث تم تنفيذ قافلة بيطرية، الاثنين، بقرية أبوطفيلة، التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب؛ لعلاج الماشية والدواجن ضد الأمراض المختلفة، وذلك بالتعاون مع أطباء الإدارة البيطرية.

وأسفرت القافلة عن رش 800 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام، وعلاج 467 من الأغنام، 44 من الأبقار والجاموس، بالإضافة إلى 2 من الفصيلة الخيلية من أمراض الباطنة، و17 حالة تناسليات، بالإضافة إلى علاج 2700 من الطيور المنزلية، كما تم إجراء 12 حالات جراحة.

ومن جهةٍ أخرى، تم عقد ندوات إرشادية للتوعية بأمراض الحمى القلاعية والتهاب الجلد العقدي، وتم توعية الفلاحين بأهمية التأمين على الماشية للحفاظ على مواشيهم.

ومن الجدير ذكره، أن هذه الخدمات قُدمت لتشمل علاج أمراض الباطنة والجراحة والفحص التناسلي باستخدام أجهزة السونار بالإضافة إلى مقاومة الطفيليات الداخلية والخارجية.