قوافل جامعة القناة تقدم 538 كشفا طبيا وأدوية فى أبو طفيلة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

انطلقت اليوم الإثنين الموافق القافلة البيئية المتكاملة لجامعة قناة السويس لقرية ابوطفيلة بمركز ومدينة القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن القوافل البيئية المتكاملة التي تتوجه بها الجامعة إلى أهالينا في القرى والريف المصري تعد مشاركة فاعلة بالمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى، وتأتي وفق توجيهات القيادة السياسية بتنمية الإنسان وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأولى بالرعاية، وهي تسعى لدعم المواطنين وتقديم الخدمات في شتى المجالات، وتابع أن جامعة قناة السويس تشارك في مختلف المبادرات القومية والرئاسية في إطار دورها التنويري ومسئوليتها المجتمعية.

وتضمنت القافلة كافة التخصصات الطبية، والبيطرية، والزراعية، والتثقيف الصحى، حيث تم توقيع 538 كشفا طبيا، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، مع تحويل الحالات التي تتطلب لإجراء فحوصات أو عمليات جراحية إلى مستشفى جامعة قناة السويس التعليمي.

كما قدم أعضاء هيئة التدريس من كلية التمريض ندوة تثقيفية عن المشاكل التي تواجه المراه قبل وأثناء الحمل وطرق العلاج وكيفية الوقايه منها.

وفي القافلة الزراعية عقد أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة ندوة في الإرشاد زراعي حول المشاكل المختلفة التي تواجه المزارعين، وطرق حلها وقامت قافلة الجامعة بصرف المبيدات الزراعية مجانا، والموصي بها طبقا للمعايير.

وعن القافلة البيطرية تم الكشف على 876 كشفا بيطريا، مابين دواجن وأغنام وماعز وأبقار وجاموس مع صرف الأدوية اللازمة لهم.

تأتي القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أشرف علي القافلة المهندسة وفاء إمام مدير عام المشروعات البيئية.