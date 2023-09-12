دهون البطن تزيد من المخاطر الصحية.. 4 نصائح لتقليلها

كتبت فاطمة خليل

تعتبر الدهون المتراكمة حول الخصر والبطن سببًا رئيسيًا للعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك مرض السكري وضعف صحة القلب ومشاكل النوم، ولذلك، من المهم التخلص من دهون البطن أو الكرش، ويحدث تخزين الدهون حول الأعضاء الداخلية لجسمنا، والتي تُعرف باسم الدهون الحشوية وتعتبر الدهون الحشوية أكثر خطورة من الدهون الطبيعية الموجودة في الجسم، لذلك، تعرف على كيفية تقليل الدهون الحشوية بسرعة في هذا التقرير بحسب موقع "هيلث شوت".

ما الدهون الحشوية؟



الدهون الحشوية هي تراكم الدهون في الأمعاء، تبدأ هذه الدهون بالتراكم في وسط الجسم مع مرور الوقت، وخاصة حول أعضاء الجسم مثل الكبد والأمعاء والقلب والرئتين. نظرًا لأنها غير مرئية من الخارج، فهي تُعرف أيضًا باسم الدهون المخفية.

الدهون الحشوية موجودة في جسم كل شخص. حتى لو كان لديك جسم نحيف أو عضلات بطن مسطحة، فقد لا يزال جسمك يحتوي على دهون مخفية وهذا يمكن أن يؤدي حتى إلى حالات مثل متلازمة تكيس المبايض.

ما يسبب الدهون الحشوية؟



تتراكم الدهون الحشوية حول أعضاء مهمة في البطن. عدة عوامل تؤدي إلى تطورها. يعد اتباع نظام غذائي غير صحي غني بالأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية عاملاً مساهماً رئيسياً. أنماط الحياة المستقرة دون ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تشجع على تراكم الدهون الحشوية. يمكن أن تلعب الوراثة أيضًا دورًا في نمو الدهون الحشوية. يمكن أن تتفاقم الدهون الحشوية مع التوتر وقلة النوم والتغيرات الهرمونية، خاصة بعد انقطاع الطمث. يتم تخزين الدهون الحشوية عند الرجال بسرعة أكبر منها عند النساء.

تعرف على مدى خطورة الدهون الحشوية على صحتك



تتطور الدهون الحشوية داخل الجسم، خاصة في المنطقة المحيطة بالمعدة، حيث تتواجد جميع أعضاء الجسم الحيوية وتزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل مشاكل القلب وارتفاع الكولسترول والسكري من النوع 2 ومرض الزهايمر وغيرها.

كيف تتخلص من الدهون الحشوية؟



1. حافظ على نشاطك



عدم ممارسة الرياضة هو السبب الرئيسي للدهون الحشوية، إذا كنت تهتم جيدًا بتغذيتك ولكنك لا تحافظ على نشاطك، فلن تتمكن من حرق الدهون الحشوية الإضافية بشكل كامل، لذلك، يجب على الجميع أن يكونوا نشيطين، وخاصة أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. تعتبر التمارين المنتظمة، مثل الجري والمشي واليوجا، طرقًا رائعة للبقاء نشيطًا.

2. انتبه لنظامك الغذائي



يجب عليك أن تولي اهتماما وثيقا لنظامك الغذائي إذا كنت ترغب في حرق الدهون الحشوية. أدخل الأطعمة الغنية بالألياف في النظام الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، حاول الحد من تناول الأطعمة المصنعة والدهون المتحولة. تحقق من قائمة المكونات قبل شراء أي مواد غذائية، مثل الوجبات المقلية أو الصودا أو الحلويات أو الأطعمة المعلبة.

يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على الزيوت المهدرجة جزئيًا وشراب الذرة عالي الفركتوز تمامًا.

يعد اتباع نظام غذائي نباتي طريقة فعالة للتخلص من دهون البطن العنيدة.

3. الحد من تناول السكر المكرر



إذا كنت ترغب في منع تراكم الدهون الزائدة داخل جسمك، تجنب السكر المكرر. السكريات المكررة ترفع مستويات السكر في الدم وتسبب مقاومة الأنسولين وتخزين الدهون حول أعضاء البطن. وهي موجودة في الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة الحلوة والمشروبات. يمكن تقليل خطر تراكم الدهون الحشوية عن طريق اختيار وجبات كاملة منخفضة السكريات المضافة واستخدام المحليات الطبيعية مثل العسل.

4. احصل على قسط كافٍ من النوم



الحصول على قسط كاف من النوم ضروري للسيطرة على الدهون الحشوية. تؤدي قلة النوم إلى تغيير الهرمونات التي تتحكم في الجوع، مما يزيد الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية ويسبب زيادة الوزن، بما في ذلك تراكم الدهون الحشوية.

يؤدي الحصول على نوم جيد باستمرار إلى تحسين عملية التمثيل الغذائي وتوازن الهرمونات والصحة العامة، مما يساعد الأشخاص على التحكم في وزنهم وفقدان الدهون الحشوية.

لتشجيع تكوين الجسم بشكل أفضل وتقليل مخاطر الاضطرابات الصحية المرتبطة به، استهدف الحصول على 7-9 ساعات من النوم الهادئ كل ليلة.