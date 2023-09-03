نصائح لإدارة متلازمة تكيس المبايض.. أبرزها فقدان الوزن

فاطمة ياسر

تعد إدارة أعراض متلازمة تكيس المبايض أمرًا مهما للصحة العامة وتعزيز الخصوبة لدى النساء، وفيما يلي نصائح حول فقدان الوزن وممارسة الرياضة وتعديل النظام الغذائي ونمط الحياة من أجل علاج تكيس المبايض، وفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "hindustantimes".

فمتلازمة تكيس المبايض هي اضطراب هرموني شائع يؤثر على العديد من النساء علي مستوي العالم، ومن أبرز أعراضه عدم انتظام الدورة الشهرية وحدث اختلالات هرمونية وتكوين أكياس صغيرة على المبايض، ويمكن أن يكون لها عواقب على صحة المرأة.

وغالبًا ما تعاني النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من ظهور حب الشباب، ونمو الشعر الزائد، وزيادة الوزن، ويمكن أن تزيد متلازمة تكيس المبايض من خطر الإصابة بالعقم والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية إذا تركت دون علاج.

فإن إنقاص الوزن ضروري للسيطرة على أعراض متلازمة تكيس المبايض، لأن الوزن الزائد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الاختلالات الهرمونية ومقاومة الأنسولين، وكلاهما من السمات الشائعة لمتلازمة تكيس المبايض، ففقدان 5% من وزن الجسم يمكن أن يحسن التوازن الهرموني، وينظم الدورة الشهرية، ويعزز الخصوبة.