حماية المستهلك بأسوان يحرر محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى

أسوان- صلاح المسن

واصل جهاز حماية المستهلك بأسوان حملاته، بالتعاون مع المحليات ومفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية ، وأيضاً مفتشى التموين ، تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولين بضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.

نظم جهاز حماية المستهلك حملاته المكبرة التى استهدفت المرور والتفتيش على عدد من المحال والكيانات التجارية داخل أحياء ومناطق المدينة .

أسفرت الحملات، عن ضبط 333 كيلو جرام، أغذية منتهية الصلاحية ، كما تم تحرير 4 محاضر للبيع بأزيد من السعر الجبرى والمعلن للسجائر ، بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر لعدم إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع ، وعدم إصدار فواتير قانونية، وكذا تحرير 14 محضر جنحة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من ناحية أخري، كان قد وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمواصلة التنسيق والتعاون لتوفير أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" .

وأشار محافظ أسوان، في" تصريحات صحفية" إلى دور ذلك فى التوسع ونشر التوعية المجتمعية وتعزيز محاور التمكين الاقتصادى والإجتماعى والثقافى لدى الأهالى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم استمرار تنفيذ 4 آلاف و250 زيارة منزلية داخل 26 من القرى والنجوع بمركزى إدفو وكوم أمبو استهدفت توعية 24 ألفا و763 من السيدات والرجال والأطفال، ضمن فعاليات حملة "بلدى أمانة" ، موضحة أن الحملة تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة ،بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع .

كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أن حملة " بلدى أمانة " تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وفى إطار استعدادات محافظة أسوان المبكرة للتعامل السريع مع أى تداعيات أو أحداث طارئة وسبل المواجهة، والاستفادة من الدروس السابقة، تم عقد اجتماع تنسيقى لخطة التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام برئاسة الاجتماع، ورؤساء الوحدات المحلية، علاوة على مديرى الإدارات والمديريات الخدمية، وعدد من مسئولى الهيئات والشركات.

من جانبها أشارت المهندسة فاطمة إبراهيم بأنه توجد توجيهات مباشرة، من محافظ أسوان للتشديد على أهمية التدريبات العملية لإدارة ومواجهة الأزمات والكوارث من أجل إتاحة الفرصة للتقييم الدقيق للإمكانيات المتاحة وبيان نقاط القوة والضعف ومدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية فى التعامل مع المواقف الطارئة ، بالإضافة إلى صقل الخبرات والمهارات للتعامل الفعال مع هذه الطوارئ بالشكل المطلوب .

ولفتت إلى، أنه جار التنسيق بين الجهات المنفذة لتوحيد الشكل العام لنموذج العرض التقديمى ، وكذا الإجراءات المطلوبة من كل جهة لضمان تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتحقيق الهدف من التدريب والوصول إلى أنسب الأساليب والطرق للتعامل الفعال مع الكوارث والأزمات الطارئة لمجابهة المخاطر المحتملة وإدارتها بشكل سليم وممنهج.