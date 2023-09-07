تحرير 3072 محضراً بحملات تموينية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية ، إن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة و الطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملات التى شنتها خلال شهر أغسطس الماضي، عن تحرير (3072) محضراً منها (2018) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، و (1054) محضراً فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى وضد تجار تموينين مخالفين.

وأضافت وكيلة الوزارة أنه تم ضبط سلع غذائية، منها 17 طن دقيق و10 طن ملح و17 طن قمح و8 طن أرز كرتونة و40 طن زيت وطن منتجات ألبان و635 كيلو لحوم و4400 عبوة عصير و300 عبوة بسكويت و600 كيلو سكر جميعهم سلع مجهوله المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحية، منها 1000 لتر سولار و 2250 دستة سجائر و35 أسطوانة بوتاجاز جميعم سلع غير صالحه للاستهلاك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.